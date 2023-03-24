У Кривому Розі сьогодні пролунає вибух: без паніки

Зберігайте спокій!

Сьогодні, 24 березня, у Кривому Розі пролунає вибух.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район).

Вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але не ігноруйте повітряну тривогу!

Нагадаємо, вночі ворог атакував Кривий Ріг дронами-камікадзе. Один ворожий БПЛА був збитий. Але є влучання п’яти дронів. На щастя, ніхто не постраждав.

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