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У Кривому Розі сьогодні пролунає вибух: без паніки

Сьогодні 10:43
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Зберігайте спокій!

Новости Днепра про У Кривому Розі сьогодні пролунає вибух: без паніки

Сьогодні, 24 березня, у Кривому Розі пролунає вибух.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район).

Вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але не ігноруйте повітряну тривогу!

Нагадаємо, вночі ворог атакував Кривий Ріг дронами-камікадзе. Один ворожий БПЛА був збитий. Але є влучання п’яти дронів. На щастя, ніхто не постраждав. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі сьогодні пролунає вибух: без панікиУкраїнська

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