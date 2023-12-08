В Кривом Роге поезд сбил человека

На днях в Кривом Роге произошла ужасная трагедия – поезд сбил 59-летнего мужчину. К сожалению, от полученных травм он умер на месте.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что тело обнаружили в Долгинцевском районе города. На место вызвали правоохранителей.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Все обстоятельства выясняют.
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