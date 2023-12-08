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У Кривому Розі потяг збив людину

Сьогодні 11:58
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У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження.

Новости Днепра про У Кривому Розі потяг збив людину

Днями у Кривому Розі сталася жахлива трагедія – потяг збив 59-річного чоловіка. На жаль, від отриманих травм він помер на місці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що тіло виявили біля колій у Довгинцівському районі міста. На місце викликали правоохоронців.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Усі обставини з’ясовують.

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