У Кривому Розі потяг збив людину

Днями у Кривому Розі сталася жахлива трагедія – потяг збив 59-річного чоловіка. На жаль, від отриманих травм він помер на місці.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що тіло виявили біля колій у Довгинцівському районі міста. На місце викликали правоохоронців.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Усі обставини з’ясовують.
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