В Кривом Роге пенсионер-нарушитель наехал на полицейского

Когда патрульные устанавливали обстоятельства административного правонарушения, 61-летний водитель сел за руль и наехал на полицейского. Правоохранитель получил телесные повреждения.
После этого пенсионер-нарушитель пытался скрыться. Его задержали.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на улице Воспоминаний Citroen врезался в дерево и снес забор: комментарий полиции.
Читайте также:
Автор:
Сегодня горожан сильно напугал черный густой дым на левом берегу.…
Нужна ваша помощь!
Девочку госпитализировали в больницу.
Сегодня в Днепре на улице Янтарной произошла трагедия.
Из-за аварийных работ часть жителей Днепра осталась без воды.
Российские войска сосредоточили усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские военные атаковали 4 склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Сегодня горожан сильно напугал черный густой дым на левом берегу. Позже в ГСЧС рассказали, что произошло.
В Запорожской области при выполнении боевого задания 19 мая погиб солдат Антон Загребельный. 20 мая бойцу должно было исполниться 37 лет.
Российские пропагандисты начали распространять информацию со ссылкой на неназванные источники, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время ракетного удара в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном.
В Днепре до сих пор существует последний деревянный дом времен Екатеринослава. В нем все еще живут люди. Возвели его в 1860-х годах. Внешне дом деревянный, но стоит на фундаменте. Мало кто знаешь, что еще 100 лет назад на участке находилось…
Нужна ваша помощь!
Обратите внимание.
Девочку госпитализировали в больницу.
Жителя Днепра поймали, когда он собирался переплыть Дунай на надувной подушке
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!