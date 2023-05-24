В Кривом Роге пенсионер-нарушитель наехал на полицейского

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на улице Воспоминаний Citroen врезался в дерево и снес забор: комментарий полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

После этого пенсионер-нарушитель пытался скрыться. Его задержали.

Когда патрульные устанавливали обстоятельства административного правонарушения, 61-летний водитель сел за руль и наехал на полицейского. Правоохранитель получил телесные повреждения.

Сегодня в Днепре на улице Янтарной произошла трагедия.

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