В Днепре на Янтарной мужчина выпал из окна 9-го этажа: что с ним

Там мужчина примерно 30 лет выпал из окна 9-го этажа.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что мужчина чудом выжил. С тяжелыми травмами его госпитализировали в больницу.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Нам сообщили, что мужчина жив, находится в больнице. Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области женщина выпала с 5-этажа и выжила.
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