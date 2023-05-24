В Днепре на Янтарной мужчина выпал из окна 9-го этажа: что с ним

Сегодня в Днепре на улице Янтарной произошла трагедия.

Там мужчина примерно 30 лет выпал из окна 9-го этажа.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что мужчина чудом выжил. С тяжелыми травмами его госпитализировали в больницу.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Нам сообщили, что мужчина жив, находится в больнице. Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области женщина выпала с 5-этажа и выжила.

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