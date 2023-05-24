У Кривому Розі пенсіонер-порушник наїхав на поліцейського

23 травня інспектори патрульної поліції виявили автомобіль Chevrolet, який перешкоджав руху іншим транспортним засобам.

Коли патрульні встановлювали обставини адміністративного правопорушення, 61-річний водій сів за кермо та наїхав на поліцейського. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

Після цього пенсіонер-порушник намагався втекти. Його затримали.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на вулиці Спогадів Citroen врізався в дерево та зніс паркан: коментар поліції.

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