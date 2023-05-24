У Дніпрі на вулиці Спогадів Citroen врізався в дерево та зніс паркан: коментар поліції

Будьте обережні за кермом!

Уночі 24 травня у Дніпрі на вулиці Спогадів сталася аварія.

Там водій Citroen врізався в дерево та зніс паркан. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Усі обставини ДТП з’ясовує слідчий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському на ходу загорівся Daewoo Lanos: 6 рятувальників гасили вогонь.

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