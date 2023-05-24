Житель Днепра собирался форсировать Дунай на надувной подушке и бежать в Румынию

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Так, недавно пограничники задержали 42-летнего мужчину, пытавшегося бежать в Румынию. С собой у него была резиновая надувная подушка и телефон. Что интересно, в смартфоне было фото с чертежом маршрута через реку Дунай.
Как рассказал военнослужащим днепрянин, он спланировал свое путешествие через реку, чтобы попасть в Румынию. Мужчина собирался на надувной подушке «форсировать» Дунай. Для этого он вычислил, где малейшая ширина и глубина водоема.
Пересечь государственный рубеж он планировал вплавь, лежа на резиновой подушке.
За попытку незаконного пересечения государственной границы лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Теперь мужчина должен заплатить 3,4 тыс. грн штрафа.
Напомним, ранее в Тисе нашли тело жителя Днепропетровщины, пытавшегося вплавь попасть в Румынию. В ДПСУ отметили, что с начала полномасштабной войны в реках на границе утонуло 16 человек.
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