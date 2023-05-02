Намагався втекти до Румунії: в прикордонній Тисі втопився ухилянт із Дніпропетровщини

На Закарпатті рятувальники дістали з прикордонної річки Тиса тіло чоловіка, вдягненого у гідрокостюм.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Тіло виявив чоловік, який рибалив у селищі Буштино. У кишені потопельника знаходився паспорт громадянина України та посвідчення водія. Згідно з документами, загиблий чоловік був зареєстрований у Дніпропетровській області.
Працівники ДПСУ припускають, що потопельник – це ухилянт, який намагався незаконно потрапити до Румунії.
Також у Держприкордонслужбі зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну це вже 16 потопельник, виявлений у Тисі на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною.
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