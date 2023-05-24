Мешканець Дніпра збирався форсувати Дунай на надувній подушці та втекти до Румунії

Мешканця Дніпра спіймали, коли він збирався переплити Дунай на надувному човні.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Так, нещодавно прикордонники затримали 42-річного чоловіка, який намагався втекти до Румунії. З собою він мав гумову надувну подушку та телефон. Що цікаво, у смартфоні було фото з кресленням маршруту руху через річку Дунай.

Як розповів військовослужбовцям дніпрянин, він спланував свою подорож через річку, щоб потрапити до Румунії. Чоловік збирався на надувній подушці “форсувати” Дунай. Для цього він вирахував, де найменша ширина та глибина водойми.

Перетнути державний рубіж він планував вплав, лежачи на гумовій подушці.

За спробу незаконного перетинання державного кордону особу притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Тепер чоловік має сплатити 3,4 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, раніше в Тисі знайшли тіло мешканця Дніпропетровщини, які намагався вплав втекти до Румунії. У ДПСУ зазначили, що з початку повномасштабної війни у річках на кордоні потонуло 16 людей.

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