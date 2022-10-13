В Кривом Роге обновили коллекцию подбитой российской техники: добавились уникальные экспонаты

Об этом рассказал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
После последних наступательных действий в Херсонской области – пополнение нашей экспозиции подбитой вражеской техники «Гиацинт-Б», «Мста-Б» и БМП-2, — рассказал Вилкул.
Он отметил, что подобных экспонатов еще не было.
Отметим, ко Дню Украинской Государственности в Кривом Роге открыли выставку военной техники окупантов, уничтоженной ВСУ в 2022 году, в будущем ее порежут на металлолом.
Среди экспонатов уничтоженной техники оккупантов – танк Т-64 и танк Т-72, бронеавтомобиль «Тигр», бронетранспортер БТР-80, многоцелевой бронетранспортер МТ-ЛБ, вездеход на гусеничном ходу Дт-30 П «Витязь».
Экспозиция находится под открытым небом в центре города, поэтому увидеть ее могут все желающие.
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