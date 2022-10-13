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  • У Кривому Розі оновили колекцію підбитої російської техніки: додалися унікальні експонати

У Кривому Розі оновили колекцію підбитої російської техніки: додалися унікальні експонати

Сьогодні 14:28
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Нове поповнення колекції.

Новости Днепра про У Кривому Розі оновили колекцію підбитої російської техніки: додалися унікальні експонати

Про це розповів начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

Після останніх наступальних дій на Херсонщині – поповнення нашої експозиції підбитої ворожої техніки «Гіацинт-Б», «Мста-Б» та БМП-2, – розповів Вілкул.

Він зазначив, що таких експонатів ще не було.

Зазначимо, до Дня Української Державності у Кривому Розі відкрили виставку військової техніки окупантів, знищеної ЗСУ у 2022 році, згодом її поріжуть на металобрухт.

Серед експонатів знищеної техніки окупантів – танк Т-64 і танк Т-72, бронеавтомобіль «Тигр», бронетранспортер БТР-80, багатоцільовий бронетранспортер МТ-ЛБ, всюдихід на гусеничному ходу Дт-30 П «Витязь».

Експозиція знаходиться просто неба в центрі міста, тому побачити її можуть всі охочі. 

 

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Новости Днепра про У Кривому Розі оновили колекцію підбитої російської техніки: додалися унікальні експонатиУкраїнська

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