У Кривому Розі оновили колекцію підбитої російської техніки: додалися унікальні експонати

Про це розповів начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Після останніх наступальних дій на Херсонщині – поповнення нашої експозиції підбитої ворожої техніки «Гіацинт-Б», «Мста-Б» та БМП-2, – розповів Вілкул.
Він зазначив, що таких експонатів ще не було.
Зазначимо, до Дня Української Державності у Кривому Розі відкрили виставку військової техніки окупантів, знищеної ЗСУ у 2022 році, згодом її поріжуть на металобрухт.
Серед експонатів знищеної техніки окупантів – танк Т-64 і танк Т-72, бронеавтомобіль «Тигр», бронетранспортер БТР-80, багатоцільовий бронетранспортер МТ-ЛБ, всюдихід на гусеничному ходу Дт-30 П «Витязь».
Експозиція знаходиться просто неба в центрі міста, тому побачити її можуть всі охочі.
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