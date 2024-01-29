В Кривом Роге на пустыре обнаружили человеческий череп

Сегодня, 29 января, в Кривом Роге на пустыре в Металлургическом районе обнаружили человеческий череп.
Отмечается, что останки нашли местные, когда собирали дрова. На место вызвали правоохранителей.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Правоохранители уже осмотрели прилегающую территорию, остальные части тела пока не нашли.
По предварительной информации, на этом месте было кладбище. Вероятно, череп принадлежит человеку, похороненному здесь раньше. Продолжаются следственные действия.
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