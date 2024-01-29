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В Кривом Роге на пустыре обнаружили человеческий череп

Сегодня 13:40
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На месте работают правоохранители.

Новости Днепра про В Кривом Роге на пустыре обнаружили человеческий череп

Сегодня, 29 января, в Кривом Роге на пустыре в Металлургическом районе обнаружили человеческий череп.

Отмечается, что останки нашли местные, когда собирали дрова. На место вызвали правоохранителей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Новости Днепра про В Кривом Роге на пустыре обнаружили человеческий череп

Правоохранители уже осмотрели прилегающую территорию, остальные части тела пока не нашли.

По предварительной информации, на этом месте было кладбище. Вероятно, череп принадлежит человеку, похороненному здесь раньше. Продолжаются следственные действия.

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