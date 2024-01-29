Мартовская индексация пенсий: на сколько повысят выплаты для пенсионеров Днепра и области

В марте пенсионерам Днепра и области проиндексируют пенсии.

В марте в Украине традиционно будет проведена индексация пенсий. По данным Минсоцполитики, в среднем выплаты возрастут на 13%. При расчете учитывается стаж и зарплата пенсионера.

Индексацию проводят в соответствии с показателем средней зарплаты за предыдущий год. То есть это не значит, что сумма выплаты вырастет на 13%.

Показатель средней зарплаты, которую берут для начисления пенсии, вырастет на 11%. Затем этот показатель умножают на показатель стажа. Поскольку у каждого пенсионная выплата состоит из разных показателей стажа, доплат и т.п., то и размер индексации у каждого будет разный.

То есть кто-то получит +100 гривен, а кто-то и +1000.

По состоянию на 1 февраля минимальная пенсия будет оставаться на уровне 2361 грн, тогда как максимальная пенсия будет составлять 23610 грн.

Кроме этого, с 1 апреля планируется обновить суммы выплат для пенсионеров, которые продолжают работать.

В июле 2024 года — перечислят пенсию тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем, то есть, это мужчины, имеющие 35 лет стажа, и женщины со стажем 30 лет.

Напомним, ранее мы писали, какова средняя пенсия на Днепропетровщине.

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