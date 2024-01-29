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У Кривому Розі на пустирі виявили людський череп

Сьогодні 13:40
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На місці працюють правоохоронці.

Новости Днепра про У Кривому Розі на пустирі виявили людський череп

Сьогодні, 29 січня, у Кривому Розі на пустирі у Металургійному районі виявили людський череп.

Зазначається, що рештки знайшли місцеві, коли збирали дрова. На місце викликали правоохоронців.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Новости Днепра про У Кривому Розі на пустирі виявили людський череп

Правоохоронці вже оглянули прилеглу територію, інших частин тіла поки що не знайшли.

За попередньою інформацією, на цьому місці був цвинтар. Ймовірно, череп належить людині, похованій тут раніше. Тривають слідчі дії.

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Новости Днепра про У Кривому Розі на пустирі виявили людський черепУкраїнська

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