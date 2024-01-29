У Кривому Розі на пустирі виявили людський череп

На місці працюють правоохоронці.

Сьогодні, 29 січня, у Кривому Розі на пустирі у Металургійному районі виявили людський череп.

Зазначається, що рештки знайшли місцеві, коли збирали дрова. На місце викликали правоохоронців.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Правоохоронці вже оглянули прилеглу територію, інших частин тіла поки що не знайшли.

За попередньою інформацією, на цьому місці був цвинтар. Ймовірно, череп належить людині, похованій тут раніше. Тривають слідчі дії.

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