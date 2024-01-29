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  • Приймали пологи в дорозі: на Дніпропетровщині жінка народила 6 дитину в кареті “швидкої”

Приймали пологи в дорозі: на Дніпропетровщині жінка народила 6 дитину в кареті “швидкої”

Сьогодні 10:57
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Маму та немовля доправили до пологового будинку!

Новости Днепра про Приймали пологи в дорозі: на Дніпропетровщині жінка народила 6 дитину в кареті

Днями на Дніпропетровщині медики знову приймали пологи в дорозі.

Так, 24 січня о 15:39 на лінію «103» надійшов виклик із Верхньодніпровського району про шосту вагітність у 35-річної жінки. На виклик виїхала “швидка”.

Прибувши за вказаною адресою, медики встановили, що жінка перебуває на 39 тижні вагітності. Її швидко зібрали та повезли у лікарню. Але у дорозі почалися стрімкі пологи. Медики не розгубилися та прийняли їх.

Про це повідомила завідувачка Кам’янської підстанції обласної станції ЕМД Лариса Биданцева.

За її словами, народилась здорова, доношена дівчинка. Маму та немовля доправили до пологового будинку у Кам’янському.

Бажаємо родині здоров’я та миру!

Новости Днепра про Приймали пологи в дорозі: на Дніпропетровщині жінка народила 6 дитину в кареті

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Новости Днепра про Приймали пологи в дорозі: на Дніпропетровщині жінка народила 6 дитину в кареті Українська

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