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  • Батьки втратили на війні ще одного сина: у лікарні Дніпра помер 26-річний воїн Владислав Пеньков

Батьки втратили на війні ще одного сина: у лікарні Дніпра помер 26-річний воїн Владислав Пеньков

Сьогодні 09:30
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Вічна слава Герою!

Новости Днепра про Батьки втратили на війні ще одного сина: у лікарні Дніпра помер 26-річний воїн Владислав Пеньков

25 січня 2024 року у лікарні імені Мечникова від отриманих на фронті поранень помер 26-річний воїн Владислав Пеньков. Боєць боронив нашу країну на Донецькому напрямку.

Про це повідомили на офіційній сторінці міста Синельникове.

Суверенітет України, її територіальну цілісність юнак пішов захищати ще 2021 року. З перших днів служби почав опановувати професію танкіста. Став навідником танкового батальйону. Завжди воював з ворогом, там, де особливо «гаряче». Високо оцінило внесок в оборону країни і керівництво. Відважний військовий нагороджений орденами «За мужність» (ІІ та ІІІ ступенів), медалями, – йдеться у повідомленні.

Батьки захисника втратили ще одного сина – 15 березня 2022 року на війні загинув молодший брат Владислава – 19-річний Єгор Пеньков.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героїв! Вічна та світла пам’ять!

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Новости Днепра про Батьки втратили на війні ще одного сина: у лікарні Дніпра помер 26-річний воїн Владислав ПеньковУкраїнська

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