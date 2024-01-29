“Таку кількість бачимо вперше”: чому в Дніпрі значно побільшало лебедів

У Дніпрі лебединий бум.

У Дніпрі значно побільшало лебедів. Якщо раніше їх помічали парами, то зараз цілими родинами, чи навіть зграями.

Дніпрянка Марина Стадник нарахувала близько 20 пернатих красенів біля Монастирського острова.

Дніпро, Монастирський острів, набережна, зграя лебедів, нарахували 19 штук. Таку кількість бачимо вперше. 28 січня, – пише Марина в Facebook-спільноті “Тваринний світ України”.

Помічали зграї лебедів не тільки біля Монастирського острова, а й на Перемозі, Ломівському та біля Сонячної Набережної.

У Дніпрі водяться переважно лебеді-шипуни, які живуть на прісних водоймах. Ці птахи здатні витримувати слабкі морози, тому часто залишаються на зимівлю в Україні.

Харчуються лебеді водяними рослинами, знаходячи харчі під водою. Коли водойми замерзають, то їжу доводиться шукати на суходолі. Це переважно злакові та кормові рослини.

Зауважимо, якщо помітили лебедів, то годувати їх хлібом заборонено.

Чому в Дніпрі побільшало лебедів?

Збільшення популяції лебедів зумовлене забороною на полювання та теплими зимами. Все більше птахів залишаються зимувати на території України, позаяк харчів вистачає.

Також лебеді-шипуни перебувають під охороною Директиви ЄС про охорону диких птахів, тому полювати на них заборонено.

Заборона на полювання дає врожай. По всій Європі лебеді зграями живуть на річках та морях в межах міст. І плюс потепління, залишаються зимувати, – коментують знавці.

Нагадаємо, раніше родину лебедів помічали на Перемозі. Ще трьох птахів, які вмерзли в кригу, рятували надзвичайники, а у Кривому Розі птах оселився у величезній калюжі.

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