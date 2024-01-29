Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Таку кількість бачимо вперше”: чому в Дніпрі значно побільшало лебедів

“Таку кількість бачимо вперше”: чому в Дніпрі значно побільшало лебедів

Сьогодні 11:42
просмотров

У Дніпрі лебединий бум.

Новости Днепра про

У Дніпрі значно побільшало лебедів. Якщо раніше їх помічали парами, то зараз цілими родинами, чи навіть зграями. 

Дніпрянка Марина Стадник нарахувала близько 20 пернатих красенів біля Монастирського острова. 

Дніпро, Монастирський острів, набережна, зграя лебедів, нарахували 19 штук. Таку кількість бачимо вперше. 28 січня, – пише Марина в Facebook-спільноті “Тваринний світ України”. 

Новости Днепра про

Помічали зграї лебедів не тільки біля Монастирського острова, а й на Перемозі, Ломівському та біля Сонячної Набережної.

У Дніпрі водяться переважно лебеді-шипуни, які живуть на прісних водоймах. Ці птахи здатні витримувати слабкі морози, тому часто залишаються на зимівлю в Україні.

Харчуються лебеді водяними рослинами, знаходячи харчі під водою. Коли водойми замерзають, то їжу доводиться шукати на суходолі. Це переважно злакові та кормові рослини.

Зауважимо, якщо помітили лебедів, то годувати їх хлібом заборонено.

Новости Днепра про

Чому в Дніпрі побільшало лебедів?

Збільшення популяції лебедів зумовлене забороною на полювання та теплими зимами. Все більше птахів залишаються зимувати на території України, позаяк харчів вистачає. 

Також лебеді-шипуни перебувають під охороною Директиви ЄС про охорону диких птахів, тому полювати на них заборонено. 

Заборона на полювання дає врожай. По всій Європі лебеді зграями живуть на річках та морях в межах міст. І плюс потепління, залишаються зимувати, – коментують знавці. 

Нагадаємо, раніше родину лебедів помічали на Перемозі. Ще трьох птахів, які вмерзли в кригу, рятували надзвичайники, а у Кривому Розі птах оселився у величезній калюжі. 

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Дніпро у 2024 році найкримінальніше місто Східної Європи
Новини Дніпра
Сьогодні 10:41
Дніпро у 2024 році найкримінальніше місто Східної Європи

Дніпро одне з найкримінальніших міст Східної Європи.

У Дніпрі на Подєбрадській чули постріл: чоловік намагався розібрати патрон та отримав поранення
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
У Дніпрі на Подєбрадській чули постріл: чоловік намагався розібрати патрон та отримав поранення

Днями у Дніпрі на вулиці Подєбрадській (раніше - вул. Кожем’яки)…

У Дніпрі песику, якого взимку вигнала господарка через гучний гавкіт, знайшли нову родину
Новини Дніпра
Вчора 19:50
У Дніпрі песику, якого взимку вигнала господарка через гучний гавкіт, знайшли нову родину

У Дніпрі нову родину знайшли для песика, якого минула хазяйка…

“Жирона” екс-дніпрянина Довбика знову перемогла і обійшла у чемпіонаті Реал Мадрид
Новини Дніпра
Вчора 19:06
“Жирона” екс-дніпрянина Довбика знову перемогла і обійшла у чемпіонаті Реал Мадрид

Жирона у гостьовому матчу Ла Ліги знову перемогла та вийшла…

Наверх