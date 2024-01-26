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У Кривому Розі лебідь оселився у калюжі (ФОТО)

Сьогодні 18:28
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині лебідь оселився у калюжі.

Новости Днепра про У Кривому Розі лебідь оселився у калюжі (ФОТО)

Кривий Ріг, як місто сталевих людей, щодня дивує “суворими” умовами життя. Навіть лебеді тут живуть не на річках чи озерах, а в калюжах. Птаха, який оселився посеред бруду помітили криворіжці 26 січня, пише телеграм-канал “Свої”.

На фото лебідь-шипун. Ці птахи залишаються на зимівлі в Україні. Побачити їх можна на прісних водоймах – річках, озерах та іноді болотах. Цілком ймовірно, пернатий подумав, що велика калюжа посеред Кривого Рогу це болото. 

Як розповіли місцеві, лебедя врешті-решт переселили до нормального середовища. Переїхати птаху з калюжі допомогли волонтери Страус Парк Ленду в Кривому Розі. До весни красень житиме у вольєрі, а як тільки потепліє його випустять у дику природу до родичів.

Наразі криворіжці вигадують ім’я для суворого криворізького лебедя з калюжі. 

Новости Днепра про У Кривому Розі лебідь оселився у калюжі (ФОТО)

Ще й на машині покатався. 

Новости Днепра про У Кривому Розі лебідь оселився у калюжі (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про родину молодих лебедів, яка оселилася на косі Перемоги. П’ятеро шипунів плавали в Дніпрі поміж качечок. На відміну від інших пернатих, які віддають перевагу теплим краям під час морозів, лебеді-шипуни комфортно почувають себе в холодному кліматі, тому залишаються на зимівлю в Україні. Через це іноді втрапляють в неприємності, бо вмерзають у кригу, якою покриваються водойми.

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Новости Днепра про У Кривому Розі лебідь оселився у калюжі (ФОТО)Українська

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