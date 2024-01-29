У Дніпрі на Подєбрадській чули постріл: чоловік намагався розібрати патрон та отримав поранення

Як виявилось, місцевий мешканець знайшов патрон та намагався його розібрати. У результаті він випадково вистрелив собі у живіт.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Чоловіка госпіталізували до лікарні. Попередній діагноз – поранення передньої черевної стінки. Медики оцінюють стан постраждалого як стабільний.
Важливо: якщо ви помітили будь-де боєприпаси тощо, не чіпайте їх, а відразу телефонуйте у поліцію!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на козирку під’їзду виявили труп: що кажуть у поліції.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі нову родину знайшли для песика, якого минула хазяйка…
Жирона у гостьовому матчу Ла Ліги знову перемогла та вийшла…
Сьогодні територію Нікопольського району 7 разів атакували ворожі дрони-камікадзе.
Сьогодні у Дніпрі біля залізничного вокзалу спалахнула пожежа.