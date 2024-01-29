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  • У Дніпрі на Подєбрадській чули постріл: чоловік намагався розібрати патрон та отримав поранення

У Дніпрі на Подєбрадській чули постріл: чоловік намагався розібрати патрон та отримав поранення

Сьогодні 10:00
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Днями у Дніпрі на вулиці Подєбрадській (раніше - вул. Кожем’яки) чули постріл.

Новости Днепра про У Дніпрі на Подєбрадській чули постріл: чоловік намагався розібрати патрон та отримав поранення

Як виявилось, місцевий мешканець знайшов патрон та намагався його розібрати. У результаті він випадково вистрелив собі у живіт.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Чоловіка госпіталізували до лікарні. Попередній діагноз – поранення передньої черевної стінки. Медики оцінюють стан постраждалого як стабільний.

Важливо: якщо ви помітили будь-де боєприпаси тощо, не чіпайте їх, а відразу телефонуйте у поліцію!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на козирку під’їзду виявили труп: що кажуть у поліції.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Подєбрадській чули постріл: чоловік намагався розібрати патрон та отримав пораненняУкраїнська

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