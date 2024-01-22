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У Дніпрі на косі Перемоги поселилася родина молодих лебедів (ФОТО)

Сьогодні 14:37
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На Перемозі оселилася родина лебедів.

Новости Днепра про У Дніпрі на косі Перемоги поселилася родина молодих лебедів (ФОТО)

На косі, що на Перемозі-6 оселилися молоді лебеді. П’ятеро птахів плавають разом з качками, повідомляє Dnepr.info.

Це лебеді-шипуни – гусеподібні птахи, які живуть на водоймах України та Європи. Шипуни від качок та гусок відрізняються хіба що розмірами. Доросла особина вагою від 8 до 13 кг та довжиною тіла 140 см може водитися на прісних річках та озерам, а іноді болотах. 

Харчуються лебеді водяними рослинами, знаходячи харчі під водою. Однак іноді шипуни знаходять їжу на суходолі, де живляться злаковими та кормовими рослинами. Через це цим птахів не бажано годувати хлібом, позаяк їхній організм не може перетравити хлібні вироби.

Лебеді-шипуни перебувають під охороною Директиви ЄС про охорону диких птахів, тому полювати на них заборонено. 

На відміну від інших птахів, лебеді комфортно себе почувають в прохолодному кліматі, тому не відлітають на південь, а залишаються на зимівлю. Однак під час сильних морозів, коли водойми вкриваються кригою, лебедям доводиться несолодко. Часто птахи вмерзають в лід, або вимушені шукати нові території, де можна поживитися. 

Новости Днепра про У Дніпрі на косі Перемоги поселилася родина молодих лебедів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на косі Перемоги поселилася родина молодих лебедів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на косі Перемоги поселилася родина молодих лебедів (ФОТО)

На відео можете побачити, як п’ятеро лебедів плавають разом з качками, у річці поблизу коси Перемоги-6. 

Крім лебедів на Перемозі-6 також оселилися рибалки. Ціле рибацьке містечко на кризі спорудили відчайдухи. Дехто навіть прийшов з наметами. Про це ми розповідали ТУТ. 

Нагадаємо, раніше ДСНС-ники рятували двох лебедів, які вмерзли в кригу. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на косі Перемоги поселилася родина молодих лебедів (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на косі Перемоги поселилася родина молодих лебедів (ФОТО)Русский

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