Зеленский назвал неправильной принудительную «уличную» мобилизацию и призвал исключить такие ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "совершенно неправильным", когда представители ТЦК раздают повестки военнообязанным на улице и иногда задерживают их с применением силы.

Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Президент призвал исключить такие ситуации в новом законопроекте о мобилизации.

Да, есть случаи – очень неправильно – когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые не приходили в военкоматы. Но тут я бы хотел, чтобы мы тоже были с вами справедливыми и честными. Есть случаи такие? Да, есть. Правильно ли это? Абсолютно нет. И представители ТЦК не должны этого делать. Поэтому я просил наших военных и депутатов, когда они будут готовить законопроект о мобилизации, чтобы не было шансов ходить по улицам. Есть сегодня возможности применения digital-формата, – заявил Зеленский.

Также он добавил, что мобилизация в Украине должна быть справедливой и нужно помнить и о демобилизации.

Есть люди, которые 700 дней на поле боя. Я им благодарен за защиту нашего государства, как каждый украинец, но благодарности от общества мало. Нужны справедливые ротации, широкие отпуска – деньгами все прикрыть нельзя. Хотя зарплата высокая, но нужна справедливость. Я жду от военных закона о справедливой мобилизации, – сказал президент.

Отметим, недавно правительство внесло в ВР проект закона о мобилизации. Но из-за общественного резонанса и противоречивых пунктов в нем его вернули на доработку. Также ранее мы писали, что омбудсмен рассказал, будет ли в Украине мобилизация людей с инвалидностью.

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