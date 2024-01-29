Зеленский назвал неправильной принудительную «уличную» мобилизацию и призвал исключить такие ситуации

Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.
Президент призвал исключить такие ситуации в новом законопроекте о мобилизации.
Да, есть случаи – очень неправильно – когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые не приходили в военкоматы. Но тут я бы хотел, чтобы мы тоже были с вами справедливыми и честными. Есть случаи такие? Да, есть. Правильно ли это? Абсолютно нет. И представители ТЦК не должны этого делать. Поэтому я просил наших военных и депутатов, когда они будут готовить законопроект о мобилизации, чтобы не было шансов ходить по улицам. Есть сегодня возможности применения digital-формата, – заявил Зеленский.
Также он добавил, что мобилизация в Украине должна быть справедливой и нужно помнить и о демобилизации.
Есть люди, которые 700 дней на поле боя. Я им благодарен за защиту нашего государства, как каждый украинец, но благодарности от общества мало. Нужны справедливые ротации, широкие отпуска – деньгами все прикрыть нельзя. Хотя зарплата высокая, но нужна справедливость. Я жду от военных закона о справедливой мобилизации, – сказал президент.
Отметим, недавно правительство внесло в ВР проект закона о мобилизации. Но из-за общественного резонанса и противоречивых пунктов в нем его вернули на доработку. Также ранее мы писали, что омбудсмен рассказал, будет ли в Украине мобилизация людей с инвалидностью.
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