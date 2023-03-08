В Кривом Роге мужчина избил двух человек и забрал их вещи: один из потерпевших умер

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, 7 февраля около 19:45 возле одного из заведений на территории Металлургического района Кривого Рога подозреваемый избил 50-летнего горожанина и забрал у него сумку. Прохожие вызвали пострадавшему скорую, но он от госпитализации отказался и самостоятельно пошел домой. 9 февраля от полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался.
Также правоохранители установили, что злоумышленник причастен к ограблению, которое произошло 1 марта в подъезде многоэтажного дома тоже на территории Металлургического района. Правоохранители выяснили, что подозреваемый избил 58-летнего мужчину и забрал его личные вещи.
6 марта злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ограбили мужчину с инвалидностью: что известно.
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