Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Кривом Роге мужчина избил двух человек и забрал их вещи: один из потерпевших умер

В Кривом Роге мужчина избил двух человек и забрал их вещи: один из потерпевших умер

Сегодня 11:22
просмотров

Полицейские разыскали нападавшего. Им оказался ранее судимый 50-летний мужчина.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина избил двух человек и забрал их вещи: один из потерпевших умер

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, 7 февраля около 19:45 возле одного из заведений на территории Металлургического района Кривого Рога подозреваемый избил 50-летнего горожанина и забрал у него сумку. Прохожие вызвали пострадавшему скорую, но он от госпитализации отказался и самостоятельно пошел домой. 9 февраля от полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался.

Также правоохранители установили, что злоумышленник причастен к ограблению, которое произошло 1 марта в подъезде многоэтажного дома тоже на территории Металлургического района. Правоохранители выяснили, что подозреваемый избил 58-летнего мужчину и забрал его личные вещи.

6 марта злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ограбили мужчину с инвалидностью: что известно.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина избил двух человек и забрал их вещи: один из потерпевших умерУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина избил двух человек и забрал их вещи: один из потерпевших умерРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Завод в Кривом Роге производит мини-бункеры
    Новости Днепра
    Сегодня 14:10
    Завод в Кривом Роге производит мини-бункеры

    В Кривом Роге производят мини-бункеры.

    В Украине предлагают разрешить однополые браки: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 12:02
    В Украине предлагают разрешить однополые браки: подробности

    Если законопроект будет принят, то однополые пары смогут закрепить свои…

    Житель Каменского за 8 тысяч гривен сдал врагу геолокацию позиций ВСУ и местного РВА
    Новости Днепра
    Сегодня 11:21
    Житель Каменского за 8 тысяч гривен сдал врагу геолокацию позиций ВСУ и местного РВА

    Житель Каменского "продался" за 8 тысяч гривен.

    В Днепре ограбили мужчину с инвалидностью: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 10:31
    В Днепре ограбили мужчину с инвалидностью: что известно

    В Днепре на Любарском ограбили мужчину с инвалидностью.

    Последние новости

    «Поговорить» с Маском, Губкой Бобом и рассказать о чувствах: ТОП-5 альтернатив ChatGPT
    «Поговорить» с Маском, Губкой Бобом и рассказать о чувствах: ТОП-5 альтернатив ChatGPT

    Штучный интеллект ChatGPT популярен во всем мире. К его помощи прибегают все: от программистов до маркетологов. Некоторые владельцы бизнеса решают доверить сети часть работы и сокращают расходы на сотрудников, которые делали эту работу раньше. Многие IT корпорации озаботились созданием аналога…

    Сегодня 17:41
    просмотров
    В Днепре с 11 марта запустят новые автобусные маршруты
    В Днепре с 11 марта запустят новые автобусные маршруты

    В Днепре запустили новые маршруты.

    Сегодня 17:11
    просмотров
    В Днепре спасают военного с обломком в голове и ранением возле сердца
    В Днепре спасают военного с обломком в голове и ранением возле сердца

    В днепровской больнице спасают молодого военного.

    Сегодня 16:48
    просмотров
    «К черту цветы, я хочу Грузию без россии»: в Тбилиси продолжаются протесты против закона «об иноагентах»
    «К черту цветы, я хочу Грузию без россии»: в Тбилиси продолжаются протесты против закона «об иноагентах»

    В Грузии продолжаются акции протеста против закона об "иноагентах". Сегодня это совпало с массовыми демонстрациями в честь Международного дня женщин.

    Сегодня 15:45
    0
    просмотров
    Филатов: «Мы должны создавать институции, которые найдут и накажут всех военных преступников рф»
    Филатов: «Мы должны создавать институции, которые найдут и накажут всех военных преступников рф»

    Больные имперские амбиции и ужасная агрессия россии заставили Украину стать государством, которое десятилетие будет находиться в состоянии постоянной военной подготовки к возможной угрозе.

    Сегодня 15:38
    просмотров
    ТОП-5 улиц в Днепре названных в честь жительниц города: чем они известны
    ТОП-5 улиц в Днепре названных в честь жительниц города: чем они известны

    В Международный день борьбы за права женщин и международный мир журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-5 улиц, названных в честь жительниц Днепра, которые в разное время так или иначе боролись за права женщин или показывали жизнь женщины в городе, а также…

    Сегодня 15:13
    просмотров
    В Днепровском районе в горящем доме нашли тела двух человек
    В Днепровском районе в горящем доме нашли тела двух человек

    На Днепропетровщине во время пожара умерли два человека.

    Сегодня 15:03
    0
    просмотров
    Завод в Кривом Роге производит мини-бункеры
    Завод в Кривом Роге производит мини-бункеры

    В Кривом Роге производят мини-бункеры.

    Сегодня 14:10
    1
    просмотров
    В Днепре дворник оставил гигантскую поздравительную открытку на детской площадке (ФОТО)
    В Днепре дворник оставил гигантскую поздравительную открытку на детской площадке (ФОТО)

    В Днепре оставили гигантскую поздравительную открытку во дворе многоэтажки.

    Сегодня 13:24
    просмотров
    В Днепре под подъезд подбросили домашнего кролика
    В Днепре под подъезд подбросили домашнего кролика

    В Днепре во двор многоэтажки подбросили кролика.

    Сегодня 12:39
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх