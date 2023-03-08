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  • У Кривому Розі чоловік побив двох людей та забрав їхні речі: один із потерпілих помер

У Кривому Розі чоловік побив двох людей та забрав їхні речі: один із потерпілих помер

Сьогодні 11:22
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Поліцейські розшукали нападника. Ним виявився раніше судимий 50-річний чоловік.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік побив двох людей та забрав їхні речі: один із потерпілих помер

Як повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області, 7 лютого близько 19:45 біля одного із закладів на території Металургійного району Кривого Рогу підозрюваний побив 50-річного містянина та забрав у нього сумку. Перехожі викликали потерпілому швидку, але він від госпіталізації відмовився та самостійно пішов додому. 9 лютого від отриманих тяжких тілесних ушкоджень чоловік помер.

Також правоохоронці встановили, що зловмисник причетний до пограбування, яке сталося 1 березня у під’їзді багатоповерхового будинку теж на території Металургійного району. Правоохоронці з’ясували, що підозрюваний побив 58-річного чоловіка по голові та забрав його особисті речі.

6 березня зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 186 (грабіж), ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі пограбували чоловіка з інвалідністю: що відомо. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік побив двох людей та забрав їхні речі: один із потерпілих померУкраїнська

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