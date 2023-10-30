В Кривом Роге мужчина во время застолья ударил ножом отчима, а затем пытался сбежать на авто

Как сообщили в патрульной полиции города, сначала на спецлинию поступило сообщение о водителе автомобиля Gelly, который вызывающе вел себя на дороге: всех подрезал и, вероятно, был пьян. Также в полицию поступил вызов о том, что на улице Шевченко 25-летний пасынок и его отчим распивали алкогольные напитки, в какой-то момент между мужчинами возникла драка, во время которой подозреваемый нанес потерпевшему несколько ножевых ранений в область головы и грудной клетки. После этого злоумышленник забрал регистрационный документ и ключи от автомобиля Geely, который принадлежит отчиму, и уехал в неизвестном направлении.
На проспекте Мира полицейские заметили указанный автомобиль и пытались остановить его, однако водитель начал ускоряться, не реагируя на сигналы для остановки, нарушая правила дорожного движения и подвергая опасности других людей.
Вскоре патрульные все же остановили нарушителя – он был весь в крови. Мужчину доставили в Криворожское районное управление полиции. Кроме того, патрульные составили на него ряд административных материалов: протокол по ст. 261 (Административное задержание), протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и протокол по ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке транспортного средства) КУоАП.
Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Детали и обстоятельства произошедшего будут устанавливать следователи.
В каком состоянии пострадавший отчим — пока неизвестно.
Читайте также:
Автор:
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Жителя Кривого Рога будут судить за то, что он пытался…
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст.…
Пора вспомнить о COVID-19!
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Жителя Кривого Рога будут судить за то, что он пытался пересечь границу с Румынией с фальшивым пенсионным.
В Днепре козы оккупировали АЗС.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК Украины.
В супермаркете Днепра заметили мужчину, который носил фашистскую свастику на рукаве.
Пора вспомнить о COVID-19!
В Днепре скончался адвокат Илья Бондарь.
В Днепре показали улицу без заборов.
Отопительный сезон в Днепре должен начаться в начале ноября, но горожане уже должны за потребленное тепло 1,2 миллиарда гривен.
Проспект Гагарина в Днепре начали обустраивать в 1960-х годах. К началу 1970-х строительство продвинулось к современной Подстанции – в 1975 году тут уже открылся ресторан «Старая Башня», к этому времени тут работал кинотеатр «Космос», началось возведение первых многоэтажек. До этого…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!