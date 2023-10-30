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  • В Кривом Роге мужчина во время застолья ударил ножом отчима, а затем пытался сбежать на авто

В Кривом Роге мужчина во время застолья ударил ножом отчима, а затем пытался сбежать на авто

Сегодня 10:29
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В Кривом Роге 25-летний мужчина напал с ножом на отчима во время застолья, а затем пытался сбежать на его машине от правоохранителей.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина во время застолья ударил ножом отчима, а затем пытался сбежать на авто

Как сообщили в патрульной полиции города, сначала на спецлинию поступило сообщение о водителе автомобиля Gelly, который вызывающе вел себя на дороге: всех подрезал и, вероятно, был пьян. Также в полицию поступил вызов о том, что на улице Шевченко 25-летний пасынок и его отчим распивали алкогольные напитки, в какой-то момент между мужчинами возникла драка, во время которой подозреваемый нанес потерпевшему несколько ножевых ранений в область головы и грудной клетки. После этого злоумышленник забрал регистрационный документ и ключи от автомобиля Geely, который принадлежит отчиму, и уехал в неизвестном направлении.

На проспекте Мира полицейские заметили указанный автомобиль и пытались остановить его, однако водитель начал ускоряться, не реагируя на сигналы для остановки, нарушая правила дорожного движения и подвергая опасности других людей.

Вскоре патрульные все же остановили нарушителя – он был весь в крови. Мужчину доставили в Криворожское районное управление полиции. Кроме того, патрульные составили на него ряд административных материалов: протокол по ст. 261 (Административное задержание), протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и протокол по ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке транспортного средства) КУоАП.

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Детали и обстоятельства произошедшего будут устанавливать следователи.

В каком состоянии пострадавший отчим — пока неизвестно.

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Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина во время застолья ударил ножом отчима, а затем пытался сбежать на автоУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина во время застолья ударил ножом отчима, а затем пытался сбежать на автоРусский

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