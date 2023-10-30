У Кривому Розі чоловік під час застілля вдарив ножем вітчима, а потім намагався втекти на авто

У Кривому Розі 25-річний чоловік напав з ножем на вітчима під час застілля, а потім він намагався втекти на його машині від правоохоронців.

Як повідомили у патрульній поліції міста, спочатку на спецлінію надійшло повідомлення про водія автомобіля Gelly, який зухвало поводився на дорозі: усіх підрізав та, ймовірно, був напідпитку. Також у поліцію надійшов виклик про те, що на вулиці Шевченка 25-річний пасинок та його вітчим розпивали алкогольні напої, в якийсь момент між чоловіками виникла бійка, під час якої підозрюваний наніс потерпілому декілька ножових поранень в область голови та грудної клітини. Після цього зловмисник забрав реєстраційний документ та ключі від автомобіля Geely, який належав вітчиму, та поїхав у невідомому напрямку.

На проспекті Миру поліцейські помітили вказану автівку та намагалися зупинити її, проте керманич почав прискорюватись, не реагуючи на сигнали для зупинки, порушуючи правила дорожнього руху та наражаючи на небезпеку інших людей.

Згодом патрульні все ж таки зупинили порушника – він був весь у крові. Чоловіка доставили до Криворізького районного управління поліції. Крім того, патрульні склали на нього ряд адміністративних матеріалів: протокол за ст. 261 (Адміністративне затримання), протокол за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та протокол за ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку транспортного засобу) КУпАП.

Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик. Деталі та обставини події будуть встановлювати слідчі.

В якому стані постраждалий вітчим – поки невідомо.

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