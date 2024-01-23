В Кривом Роге мужчина сжег себя заживо: кто-то снимал это на видео

Правоохранители будут выяснять все обстоятельства.

Сегодня, 23 января, в Кривом Роге в одном из парков произошло ужасное событие – мужчина сжег себя заживо.

Об этом сообщает местное издание “Свои. Кривой Рог”.

Отмечается, что он пришел в зеленую зону, облил себя воспламеняющимся веществом и поджег. Предварительно, мужчину пытался спасти прохожий. Но, к сожалению, он умер.

Позже появилось видео, на котором другие очевидцы происшествия снимали все на камеру.

Осторожно!!! 18+!!!

На место происшествия вызвали правоохранителей, они и будут выяснять все обстоятельства.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 7-летняя девочка подожгла на себе платье и получила серьезные ожоги.

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