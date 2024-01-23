Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге мужчина сжег себя заживо: кто-то снимал это на видео

Сегодня 18:07
просмотров

Правоохранители будут выяснять все обстоятельства.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина сжег себя заживо: кто-то снимал это на видео

Сегодня, 23 января, в Кривом Роге в одном из парков произошло ужасное событие – мужчина сжег себя заживо.

Об этом сообщает местное издание “Свои. Кривой Рог”.

Отмечается, что он пришел в зеленую зону, облил себя воспламеняющимся веществом и поджег. Предварительно, мужчину пытался спасти прохожий. Но, к сожалению, он умер.

Позже появилось видео, на котором другие очевидцы происшествия снимали все на камеру.

Осторожно!!! 18+!!!

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина сжег себя заживо: кто-то снимал это на видео

На место происшествия вызвали правоохранителей, они и будут выяснять все обстоятельства.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 7-летняя девочка подожгла на себе платье и получила серьезные ожоги.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина сжег себя заживо: кто-то снимал это на видеоУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина сжег себя заживо: кто-то снимал это на видеоРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Женщина, погибшая в результате обстрела Павлограда, могла не услышать тревогу из-за наушников
Новости Днепра
Сегодня 15:33
Женщина, погибшая в результате обстрела Павлограда, могла не услышать тревогу из-за наушников

Женщина, погибшая из-за обстрела в сквере Павлограда, могла быть в…

В Днепре может стать меньше зарегистрированных СМИ
Новости Днепра
Сегодня 12:43
В Днепре может стать меньше зарегистрированных СМИ

До 31 марта 2024 года уже зарегистрированные СМИ, чтобы оставаться…

Депутаты выбрали новое название для Новомосковска: какое именно
Новости Днепра
Сегодня 11:44
Депутаты выбрали новое название для Новомосковска: какое именно

Для Новомосковска наконец-то выбрали новое название. Теперь его должна утвердить…

«Когда твоя дочь плачет в трубку, потому вылетают двери и окна»: кинологиня из Павлограда о утренней атаке
Новости Днепра
Сегодня 11:21
«Когда твоя дочь плачет в трубку, потому вылетают двери и окна»: кинологиня из Павлограда о утренней атаке

Руководитель поисково-спасательного отряда "Антарес" Лариса Борисенко поделилась деталями утренних обстрелов…

Последние новости

В Днепре обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия: детали от ОВА
В Днепре обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия: детали от ОВА

Появились новые подробности взрыва в Днепре и последствий атаки на Павлоград.

Сегодня 18:38
2
просмотров
В Днепре трамвай временно изменит схему движения
В Днепре трамвай временно изменит схему движения

В Днепре один из трамваев изменит схему движения.

Сегодня 17:47
3
просмотров
Собственникам каких машин в Днепре нужно пройти техосмотр в 2024 году и сколько это стоит
Собственникам каких машин в Днепре нужно пройти техосмотр в 2024 году и сколько это стоит

В Верховной Раде Украины активно обговаривают возвращение техосмотра для всех без исключения автомобилей, но пока решение еще не принято и проходить ежегодный техосмотр необходимо только части автомобилей, ездящим по дорогам Днепра и Украины.

Сегодня 17:19
3
просмотров
В Днепре 7-летняя девочка подожгла на себе платье и получила серьезные ожоги
В Днепре 7-летняя девочка подожгла на себе платье и получила серьезные ожоги

Ребенок играл с зажигалкой.

Сегодня 16:55
4
просмотров
В Днепре во время масштабной тревоги слышали взрыв: в ПвК «Схід» дали комментарий
В Днепре во время масштабной тревоги слышали взрыв: в ПвК «Схід» дали комментарий

Беспокойный день в Днепре и области.

Сегодня 16:38
7
просмотров
Житель Днепра нашел себе «невесту» с инвалидностью, чтобы уехать за границу
Житель Днепра нашел себе «невесту» с инвалидностью, чтобы уехать за границу

Житель Днепропетровщины нашел себе невесту, которая имеет инвалидность, чтобы уехать за пределы Украины.

Сегодня 16:26
2
просмотров
В Нацполиции рассказали, будут ли полицейские раздавать повестки
В Нацполиции рассказали, будут ли полицейские раздавать повестки

Полицейские не будут ходить вместе с представителями ТЦК и раздавать повестки, во всяком случае до тех пор, пока такая норма не будет прописана в законе.

Сегодня 15:51
8
просмотров
Женщина, погибшая в результате обстрела Павлограда, могла не услышать тревогу из-за наушников
Женщина, погибшая в результате обстрела Павлограда, могла не услышать тревогу из-за наушников

Женщина, погибшая из-за обстрела в сквере Павлограда, могла быть в наушниках и не услышать тревогу.

Сегодня 15:33
5
просмотров
Река, кусты сирени и трамвай: как за 170 лет изменился зеленый бульвар на Яворницкого в Днепре (ФОТО)
Река, кусты сирени и трамвай: как за 170 лет изменился зеленый бульвар на Яворницкого в Днепре (ФОТО)

Проспект Яворницкого – один из самых старейших в Днепре. Он стал главной и центральной улицей города практически с момента основания населенного пункта. По нему долгое время текла река Половица, также на проспекте жители города пасли домашних животных, но в 1850—х…

Сегодня 15:25
2
просмотров
Жители Днепра пожаловались на «исчезновение» новой двери в подъезде
Жители Днепра пожаловались на «исчезновение» новой двери в подъезде

Довольно странная ситуация произошла в одной из многоэтажек Днепра.

Сегодня 14:56
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх