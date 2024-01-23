У Кривому Розі чоловік спалив себе заживо: хтось знімав це на відео

Сьогодні, 23 січня, у Кривому Розі в одному із парків сталася жахлива подія – чоловік спалив себе заживо.
Про це повідомляє місцеве видання “Свої. Кривий Ріг”.
Зазначається, що він прийшов у зелену зону, облив себе займистою речовиною і підпалив. Попередньо, чоловіка намагався врятувати перехожий. Але, на жаль, він помер.
Пізніше з’явилося відео, на якому інші очевидці події знімали все на камеру.
Обережно!!! 18+!!!
На місце події викликали правоохоронців, вони і будуть з’ясовувати всі обставини.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 7-річна дівчинка підпалила на собі сукню і отримала серйозні опіки.
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Александра Лучка
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