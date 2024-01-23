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У Нацполіції розповіли, чи будуть поліцейські роздавати повістки

Сьогодні 15:51
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Поліцейські не ходитимуть разом із представниками ТЦК і не роздаватимуть повістки, принаймні доти, доки така норма не буде прописана в законі.
Новости Днепра про У Нацполіції розповіли, чи будуть поліцейські роздавати повістки

Фото умовне.

Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, поліція і так максимально сприяє ТЦК у тому, щоб встановлювати місцезнаходження ухилянтів, і відповідно до повноважень та за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти їх військкомам. Але вручення повісток, спільні наряди – це додаткове навантаження, і поліція зараз не має такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК поліцейського.

Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов’язки, зокрема і непритаманні поліції функції. Ми готові допомагати, але особисто фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма та це не буде визначено нашим функціоналом, – сказав Вигівський.

Він додав, що навіть якщо таку норму пропишуть у законі, то Нацполіції все одно не вистачить людей, враховуючи щоденні наряди правоохоронців у посиленому режимі.

Я вважаю, що кожен повинен займатись своєю роботою, та у нас на сьогодні недостатньо ресурсу для того, щоб ми ще й ходили і роздавали повістки, – підкреслив голова Нацполіції.

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Новости Днепра про У Нацполіції розповіли, чи будуть поліцейські роздавати повісткиУкраїнська Новости Днепра про У Нацполіції розповіли, чи будуть поліцейські роздавати повісткиРусский

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