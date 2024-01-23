В Нацполиции рассказали, будут ли полицейские раздавать повестки

Полицейские не будут ходить вместе с представителями ТЦК и раздавать повестки, во всяком случае до тех пор, пока такая норма не будет прописана в законе.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина.

По его словам, полиция и так максимально способствует ТЦК в том, чтобы устанавливать местонахождение уклонистов, и в соответствии с полномочиями и при наличии необходимых документов от ТЦК, доставлять их военкомам. Но вручение повесток, совместные наряды – это дополнительная нагрузка, и у полиции сейчас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК полицейского.

Мы стоим на блокпостах, ежедневно выполняем свои обязанности, в том числе и не свойственные полиции функции. Мы готовы помогать, но лично физически полицейские ходить раздавать повестки не будут. По крайней мере, до того, пока законом не будет установлена такая норма и это не будет определено нашим функционалом, — сказал Выговский.

Он добавил, что даже если такую норму пропишут в законе, то Нацполиции все равно не хватит людей, с учетом ежедневных нарядов правоохранителей в усиленном режиме.

Я считаю, что каждый должен заниматься своей работой, да и у нас сегодня недостаточно ресурса для того, чтобы мы еще и ходили и раздавали повестки, — подчеркнул глава Нацполиции.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: