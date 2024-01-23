У Дніпрі трамвай тимчасово змінить схему руху

У Дніпрі один із трамваїв змінить схему руху.

Як повідомили в департаменті транспорту ДМР, у середу, 24 січня очікуються зміни у русі трамваїв №17.

24 січня з 9:30 до 17:00 трамваї №17 від зупинки «вул. Миколи Руденка» в напрямку до пл. Старомостової будуть прямувати через трамвайне депо без заїзду до зупинки «Електротранспортників».

Зміни пов’язані з ремонтом колії по вул. Миколи Руденка. Враховуйте інформацію при плануванні своїх поїздок.

Нагадаємо, у Дніпрі до кінця 2024 року перекриють проїзд на Крутогірному узвозі. Це пов’язано з ремонтом зливової каналізації, який розпочали ще влітку 2023 року.

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