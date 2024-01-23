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  • У Дніпрі 7-річна дівчинка підпалила на собі сукню і отримала серйозні опіки

У Дніпрі 7-річна дівчинка підпалила на собі сукню і отримала серйозні опіки

Сьогодні 16:55
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Дитина бавилася із запальничкою.

Новости Днепра про У Дніпрі 7-річна дівчинка підпалила на собі сукню і отримала серйозні опіки

У понеділок, 22 січня, у Дніпрі сталася жахлива подія – 7-річна дівчинка бавилась із запальничкою та підпалила на собі одяг, у неї діагностували 20% опіків тіла.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що інцидент стався в родині переселенців. Мати бачила в руках дитини запальничку, але думала, що вона не зможе собі нашкодити. Згодом дівчинка залишилася без нагляду. В якийсь момент вона підпалила на собі сукню. 

Постраждалу госпіталізували у реанімаційне відділення. Лікарі діагностували у неї термічні опіки 2-3 ступеня голови, шиї та тулуба.

У поліції за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Новости Днепра про У Дніпрі 7-річна дівчинка підпалила на собі сукню і отримала серйозні опікиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 7-річна дівчинка підпалила на собі сукню і отримала серйозні опікиРусский

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