В Днепре 7-летняя девочка подожгла на себе платье и получила серьезные ожоги

В понедельник, 22 января, в Днепре произошло ужасное происшествие – 7-летняя девочка играла с зажигалкой и подожгла на себе одежду, у нее диагностировали 20% ожогов тела.
Об этом сообщает «Информатор».
Отмечается, что инцидент произошел в семье переселенцев. Мать видела в руках ребенка зажигалку, но думала, что она не сможет себе навредить. Позже девочка осталась без присмотра. В какой-то момент она подожгла на себе платье.
Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи диагностировали у нее термические ожоги 2-3 степени головы, шеи и туловища.
В полиции по указанному факту открыли уголовное производство по статье 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Читайте также:
Автор:
В Днепре один из трамваев изменит схему движения.
В Верховной Раде Украины активно обговаривают возвращение техосмотра для всех…
Беспокойный день в Днепре и области.
Житель Днепропетровщины нашел себе невесту, которая имеет инвалидность, чтобы уехать…
В Днепре один из трамваев изменит схему движения.
В Верховной Раде Украины активно обговаривают возвращение техосмотра для всех без исключения автомобилей, но пока решение еще не принято и проходить ежегодный техосмотр необходимо только части автомобилей, ездящим по дорогам Днепра и Украины.
Беспокойный день в Днепре и области.
Житель Днепропетровщины нашел себе невесту, которая имеет инвалидность, чтобы уехать за пределы Украины.
Полицейские не будут ходить вместе с представителями ТЦК и раздавать повестки, во всяком случае до тех пор, пока такая норма не будет прописана в законе.
Женщина, погибшая из-за обстрела в сквере Павлограда, могла быть в наушниках и не услышать тревогу.
Проспект Яворницкого – один из самых старейших в Днепре. Он стал главной и центральной улицей города практически с момента основания населенного пункта. По нему долгое время текла река Половица, также на проспекте жители города пасли домашних животных, но в 1850—х…
Довольно странная ситуация произошла в одной из многоэтажек Днепра.
17 января в сети появилась информация, что в Днепре директор оперного театра Константин Пинчук якобы ударил в лицо актера черниговского драмтеатра Николая Лемешко.
В Днепре спасли боевого медика.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!