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  • В Днепре 7-летняя девочка подожгла на себе платье и получила серьезные ожоги

В Днепре 7-летняя девочка подожгла на себе платье и получила серьезные ожоги

Сегодня 16:55
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Ребенок играл с зажигалкой.

Новости Днепра про В Днепре 7-летняя девочка подожгла на себе платье и получила серьезные ожоги

В понедельник, 22 января, в Днепре произошло ужасное происшествие – 7-летняя девочка играла с зажигалкой и подожгла на себе одежду, у нее диагностировали 20% ожогов тела.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что инцидент произошел в семье переселенцев. Мать видела в руках ребенка зажигалку, но думала, что она не сможет себе навредить. Позже девочка осталась без присмотра. В какой-то момент она подожгла на себе платье.

Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи диагностировали у нее термические ожоги 2-3 степени головы, шеи и туловища.

В полиции по указанному факту открыли уголовное производство по статье 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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