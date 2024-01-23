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  • У Дніпрі під час масштабної тривоги чули вибух: у ПвК “Схід” прокоментували

У Дніпрі під час масштабної тривоги чули вибух: у ПвК “Схід” прокоментували

Сьогодні 16:38
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Неспокійний день в Дніпрі та області.

У вівторок, 23 січня, у Дніпрі чули вибух.

Близько 16 години Повітряні сили ЗСУ сповістили про ракету на Дніпро. 

Новости Днепра про У Дніпрі під час масштабної тривоги чули вибух: у ПвК

Через деякий час було чутно вибух. Як повідомили у Повітряному командуванні “Схід”, у Дніпровському районі збили керовану авіаційну ракету Х-59.  

Чекаємо також на інформацію від ОВА. 

upd: у обласній військовій адміністрації також підтвердили знищення ракети над Дніпровським районом. 

Мінус ракета. Повітряну ціль наші оборонці ліквідували над Дніпровським районом, – написав Сергій Лисак.

Новости Днепра про У Дніпрі під час масштабної тривоги чули вибух: у ПвК

Очільник Нікопольської РВА повідомив, що ракета летіла через район. Завдяки повідомленням місцевих, вдалося збити вороже залізяччя над Дніпровським районом. Нагадаємо, раніше посадовець зазначав, що часто ворожі повітряні цілі збивають завдяки очевидцям, які бачать їхній проліт у небі та сповіщають про це у додаток єППО.

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Новости Днепра про У Дніпрі під час масштабної тривоги чули вибух: у ПвК Українська Новости Днепра про У Дніпрі під час масштабної тривоги чули вибух: у ПвК Русский

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