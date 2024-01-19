В Кривом Роге Lexus «на зебре» сбил 19-летнего парня и уехал: у пострадавшего многочисленные травмы

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Донецком шоссе Nissan сбил женщину на переходе: полиция разыскивает свидетелей ДТП .

Сегодня, 19 января, в Кривом Роге на микрорайоне Заречный произошла авария: автомобиль Lexus сбил 19-летнего парня на пешеходном переходе. После инцидента водитель уехал.

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