В Кривом Роге Lexus «на зебре» сбил 19-летнего парня и уехал: у пострадавшего многочисленные травмы

Сегодня, 19 января, в Кривом Роге на микрорайоне Заречный произошла авария: автомобиль Lexus сбил 19-летнего парня на пешеходном переходе. После инцидента водитель уехал.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Очевидцы вызвали правоохранителей и медиков.
Предварительно, пострадавший получил многочисленные травмы. Его госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать полицейские.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Донецком шоссе Nissan сбил женщину на переходе: полиция разыскивает свидетелей ДТП.
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