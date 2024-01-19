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  • В Кривом Роге Lexus «на зебре» сбил 19-летнего парня и уехал: у пострадавшего многочисленные травмы

В Кривом Роге Lexus «на зебре» сбил 19-летнего парня и уехал: у пострадавшего многочисленные травмы

Сегодня 18:08
просмотров

На место вызвали правоохранителей и медиков.

Новости Днепра про В Кривом Роге Lexus

Сегодня, 19 января, в Кривом Роге на микрорайоне Заречный произошла авария: автомобиль Lexus сбил 19-летнего парня на пешеходном переходе. После инцидента водитель уехал.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. 

Очевидцы вызвали правоохранителей и медиков.

Предварительно, пострадавший получил многочисленные травмы. Его госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать полицейские.

Новости Днепра про В Кривом Роге Lexus

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Донецком шоссе Nissan сбил женщину на переходе: полиция разыскивает свидетелей ДТП.

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