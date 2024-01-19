У Кривому Розі Lexus “на зебрі” збив 19-річного хлопця та втік: у постраждалого численні травми

На місце викликали правоохоронців та медиків.

Сьогодні, 19 січня, у Кривому Розі на мікрорайоні Зарічний сталася аварія: автомобіль Lexus збив 19-річного хлопця на пішохідному переході. Після інциденту водій поїхав.

Про це повідомлять місцеві Telegram-канали.

Очевидці викликали правоохоронців та медиків.

Попередньо, постраждалий отримав численні травми. Його госпіталізували до лікарні.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати поліцейські.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Донецькому шосе Nissan збив жінку на переході: поліція розшукує свідків ДТП.

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