У Кривому Розі Lexus “на зебрі” збив 19-річного хлопця та втік: у постраждалого численні травми

Сьогодні, 19 січня, у Кривому Розі на мікрорайоні Зарічний сталася аварія: автомобіль Lexus збив 19-річного хлопця на пішохідному переході. Після інциденту водій поїхав.
Про це повідомлять місцеві Telegram-канали.
Очевидці викликали правоохоронців та медиків.
Попередньо, постраждалий отримав численні травми. Його госпіталізували до лікарні.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати поліцейські.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Донецькому шосе Nissan збив жінку на переході: поліція розшукує свідків ДТП.
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