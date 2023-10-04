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  • В Каменском женщина ехала на самокате с ребенком на плечах: в сети спорят безопасно ли это

В Каменском женщина ехала на самокате с ребенком на плечах: в сети спорят безопасно ли это

Сегодня 11:22
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В Каменском, что на Днепропетровщине, заметили женщину, которая везла ребенка на электросамокате.

Новости Днепра про В Каменском женщина ехала на самокате с ребенком на плечах: в сети спорят безопасно ли это

На фото, которое публикуют горожане в сети, видно женщину, едущую на электросамокате на краю дороги, а на спине у нее ребенок. Мальчик «закреплен» специальным бандажом. Среди каменчан разгорелась жаркая дискуссия.

Часть людей осуждает женщину, они уверены, что так везти ребенка опасно. Остальные считают, что такой способ передвижения современен и удобен, тем более мальчик «привязан» к спине своей опекунки.

Наверное, это все же достаточно опасный способ передвижения с ребенком, впрочем, если скорость невелика, а водитель умелая, то обойдется без травматизма. В то же время, как говорится, не повторяйте дома. Лучше сесть в маршрутку или троллейбус.

Заметим, что электросамокаты, моноколеса и другие виды легкого электротранспорта на Украине законодательно признаны транспортными средствами. Кое-где водителям самокатов запрещено ехать по тротуарам, а на дороге они обязаны соблюдать правила. Были случаи, когда водителей привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, недавно в Днепре произошло ДТП с участием двух самокатов.

Новости Днепра про В Каменском женщина ехала на самокате с ребенком на плечах: в сети спорят безопасно ли это

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Новости Днепра про В Каменском женщина ехала на самокате с ребенком на плечах: в сети спорят безопасно ли этоУкраїнська Новости Днепра про В Каменском женщина ехала на самокате с ребенком на плечах: в сети спорят безопасно ли этоРусский

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