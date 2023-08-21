У Дніпрі сталася аварія за участі двох електросамокатів: є постраждалі

У Дніпрі на велосипедній доріжці на Набережній Перемоги сталася аварія – там зіткнулися два електросамокати.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що водій одного із самокатів разом із пасажиркою їхали у бік кільця на Перемозі. В якийсь момент вони відволіклися, у результаті чого виїхали на зустрічну смугу, де зіткнулися з іншим електросамокатом.
На жаль, постраждали обидва водії. Одного з них навіть госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – перелом носа, забійна рана голови.
У мережі пишуть, що самокат одного із учасників ДТП забрав евакуатор.
Будь ласка, будьте уважні на дорогах!
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Александра Лучка
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