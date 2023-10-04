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  • У Кам’янському жінка їхала на самокаті з дитиною на плечах: у мережі дискутують чи безпечно це

У Кам’янському жінка їхала на самокаті з дитиною на плечах: у мережі дискутують чи безпечно це

Сьогодні 11:22
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У Кам'янському, що на Дніпропетровщині помітили жінку, яка везла дитину на електросамокаті.

Новости Днепра про У Кам'янському жінка їхала на самокаті з дитиною на плечах: у мережі дискутують чи безпечно це

На фото, яке ширять містяни у мережі видно жінку, яка їде на електросамокаті обабіч дороги, а на спині у неї дитина. Хлопчик “закріплений” спеціальним бандажем. Серед кам’янчан розгорілася палка дискусія.

Частина людей засуджує жінку та впевнена, що так везти дитину небезпечно. Решта вважає, що такий спосіб пересування сучасний та зручний, тим паче хлопчик “прив’язаний” до спини своєї опікунки. 

Зауважимо, що електросамокати, моноколеса та інші види легкого електротранспорту в Україні законодавчо визнані транспортними засобами. Подекуди водіям самокатів заборонено рухатися тротуарами, а на дорозі вони зобов’язані дотримуватися правил. Були випадки, коли кермувальників притягували до відповідальності за порушення ПДР.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі сталася ДТП за участі двох самокатів. 

Новости Днепра про У Кам'янському жінка їхала на самокаті з дитиною на плечах: у мережі дискутують чи безпечно це

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Новости Днепра про У Кам'янському жінка їхала на самокаті з дитиною на плечах: у мережі дискутують чи безпечно цеУкраїнська

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