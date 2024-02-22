В Каменском 12-летние дети бросались камнями у посетителей кинотеатра

В Каменском дети бросались камнями в людей в кинотеатре.

Инцидент произошел 20 февраля. В охранную компанию «Цитадель» позвонила администратор киноконцертного зала «Мир» в Каменском и пожаловалась на подростков, устроивших «погром» в вестибюле. Трое несовершеннолетних бросали камни в посетителей кафе, нецензурно ругались и избили вазоны с зелеными насаждениями. После чего озорники скрылись.

Впоследствии охранникам удалось обнаружить малолетних нарушителей.

Задержанными оказались жители левобережной части Каменского, 13-летний парень, его 12-летняя сестра и 12-летний друг. На место позвали родителей, которым выписали протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, ранее малолетних детей, которые дебоширили заметили в Новомосковске. Подростки чуть не разгромили общественный туалет в одном из парков города.

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