У Кам’янському 12-річні діти кидалися камінням у відвідувачів кінотеатру

У Кам'янському діти кидалися камінням у людей в кінотеатрі.

Інцидент стався 20 лютого. До охоронної компанії “Цитадель” зателефонувала адміністраторка кіноконцертного залу “Мир” у Кам’янському та поскаржилася на підлітків, які влаштували “погром” у вестибюлі. Троє неповнолітніх кидали каміння у відвідувачів кафе, нецензурно лаялися та побили вазони із зеленими насадженнями. Після чого бешкетники втекли.

Згодом охоронцям вдалося знайти малолітніх порушників.

Затриманими виявилися мешканці лівобережної частини міста Кам’янське, 13-річний хлопець, його 12-річна сестра та 12-річний друг. На місце покликали батьків, яким виписали протокол за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Нагадаємо, раніше малолітніх дітей, які бешкетували помітили у Новомосковську. Підлітки ледь не розгромили громадську вбиральню в одному із парків міста.

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