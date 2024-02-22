Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кам’янському 12-річні діти кидалися камінням у відвідувачів кінотеатру

У Кам’янському 12-річні діти кидалися камінням у відвідувачів кінотеатру

Сьогодні 18:41
просмотров

У Кам'янському діти кидалися камінням у людей в кінотеатрі.

Новости Днепра про У Кам'янському 12-річні діти кидалися камінням у відвідувачів кінотеатру

Інцидент стався 20 лютого. До охоронної компанії “Цитадель” зателефонувала адміністраторка кіноконцертного залу “Мир” у Кам’янському та поскаржилася на підлітків, які влаштували “погром” у вестибюлі. Троє неповнолітніх кидали каміння у відвідувачів кафе, нецензурно лаялися та побили вазони із зеленими насадженнями. Після чого бешкетники втекли.

Згодом охоронцям вдалося знайти малолітніх порушників.

Затриманими виявилися мешканці лівобережної частини міста Кам’янське, 13-річний хлопець, його 12-річна сестра та 12-річний друг. На місце покликали батьків, яким виписали протокол за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Новости Днепра про У Кам'янському 12-річні діти кидалися камінням у відвідувачів кінотеатру

 

Нагадаємо, раніше малолітніх дітей, які бешкетували помітили у Новомосковську. Підлітки ледь не розгромили громадську вбиральню в одному із парків міста. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Кам'янському 12-річні діти кидалися камінням у відвідувачів кінотеатруУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині зіграли весілля у колонії
Новини Дніпра
Сьогодні 16:55
На Дніпропетровщині зіграли весілля у колонії

На Криворіжжі зіграли весілля в колонії.

Кам’янська та Криворізька міськради планують витратити з бюджету на “висвітлення інформації” 7 млн грн
Новини Дніпра
Сьогодні 16:17
Кам’янська та Криворізька міськради планують витратити з бюджету на “висвітлення інформації” 7 млн грн

Відповідні тендери з'явилися на сайті Prozorro.

“Ромео та Юлія”, концерти та ранкова гімнастика: що показували на телебаченні Дніпра 40 років тому
Новини Дніпра
Сьогодні 15:23
“Ромео та Юлія”, концерти та ранкова гімнастика: що показували на телебаченні Дніпра 40 років тому

У мережі показали телепрограму 1984 року.

Довічне отримав житель Дніпропетровщини, який забив до смерті пенсіонерку за 500 гривень
Новини Дніпра
Сьогодні 14:53
Довічне отримав житель Дніпропетровщини, який забив до смерті пенсіонерку за 500 гривень

На Дніпропетровщині до довічного засудили чоловіка, який вбив бабусю за…

Наверх