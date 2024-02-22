«Ромео и Юлия», концерты и утренняя гимнастика: что показывали на телевидении Днепра 40 лет назад

В сети показали телепрограмму 1984 года.

Сейчас, в эпоху гаджетов, интернета и соцсетей, телевидение отошло на второй план. Большинство днепрян узнают новости из Telegram-каналов, смотрят фильмы и сериалы в интернете. Но раньше ТВ было гораздо популярнее, даже можно сказать, что несколько десятков лет назад оно было единственным «окном» в мир.

В сети показали программу телеканалов от 22 февраля 1984 года. Ее опубликовал днепрянин Дмитрий Москаленко в Фейсбук.

Как можно увидеть, в тогдашнем Днепропетровске было всего несколько телеканалов. Они преимущественно показывали новости, художественные фильмы, концерты, также были программы для детей («Спокойной ночи, дети»), спортивные программы («Кубок СССР по футболу»), утренняя гимнастика и тому подобное.

Интересно, что на некоторых каналах писали, во сколько будет транслироваться реклама.

Ознакомиться с телепрограммой можно на фото:

Напомним, ранее мы писали, что в сети показали редкие фото исчезнувшего поселка на территории Днепра.

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