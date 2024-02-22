В Днепре в четверг популярный троллейбус сойдет с маршрута раньше: детали

Сегодня, 22 февраля, в Днепре троллейбусы «Б» закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом контактной сети на ул. Степана Бандеры.
Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.
Последние отправления с конечных остановок:
Напомним, также сегодня закончат свою работу раньше трамваи №6 и №9. Последние отправления с конечных остановок — смотрите ТУТ!
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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