В Днепре в четверг популярный троллейбус сойдет с маршрута раньше: детали

Важная информация!

Сегодня, 22 февраля, в Днепре троллейбусы «Б» закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом контактной сети на ул. Степана Бандеры.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Последние отправления с конечных остановок:

от ул. Независимости в 20:58;

от Железнодорожного вокзала в 21:04.

Напомним, также сегодня закончат свою работу раньше трамваи №6 и №9. Последние отправления с конечных остановок — смотрите ТУТ!

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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