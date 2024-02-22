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В Днепре в четверг популярный троллейбус сойдет с маршрута раньше: детали

Сегодня 13:01
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре в четверг популярный троллейбус сойдет с маршрута раньше: детали

Сегодня, 22 февраля, в Днепре троллейбусы «Б» закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом контактной сети на ул. Степана Бандеры.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Последние отправления с конечных остановок:

  • от ул. Независимости в 20:58;
  • от Железнодорожного вокзала в 21:04.

Напомним, также сегодня закончат свою работу раньше трамваи №6 и №9. Последние отправления с конечных остановок — смотрите ТУТ!

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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