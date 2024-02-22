У Дніпрі у четвер популярний тролейбус зійде з маршруту раніше: деталі

Важлива інформація!

Сьогодні, 22 лютого, у Дніпрі тролейбуси «Б» закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на вул. Степана Бандери.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

від вул. Незалежності о 20:58;

від Залізничного вокзалу о 21:04.

Нагадаємо, також сьогодні закінчать свою роботу раніше трамваї №6 та №9. Останні відправлення з кінцевих зупинок – дивіться ТУТ!

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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