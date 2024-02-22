У Дніпрі у четвер популярний тролейбус зійде з маршруту раніше: деталі

Сьогодні, 22 лютого, у Дніпрі тролейбуси «Б» закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на вул. Степана Бандери.
Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Нагадаємо, також сьогодні закінчать свою роботу раніше трамваї №6 та №9. Останні відправлення з кінцевих зупинок – дивіться ТУТ!
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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