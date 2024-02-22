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  • У Дніпрі у четвер популярний тролейбус зійде з маршруту раніше: деталі

У Дніпрі у четвер популярний тролейбус зійде з маршруту раніше: деталі

Сьогодні 13:01
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі у четвер популярний тролейбус зійде з маршруту раніше: деталі

Сьогодні, 22 лютого, у Дніпрі тролейбуси «Б» закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на вул. Степана Бандери.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

  • від вул. Незалежності о 20:58;
  • від Залізничного вокзалу о 21:04.

Нагадаємо, також сьогодні закінчать свою роботу раніше трамваї №6 та №9. Останні відправлення з кінцевих зупинок – дивіться ТУТ!

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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Новости Днепра про У Дніпрі у четвер популярний тролейбус зійде з маршруту раніше: деталіУкраїнська

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