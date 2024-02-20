21 та 22 лютого у Дніпрі трамваї №6 та №9 будуть закінчувати свою роботу раніше.
Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.
Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії на площі Старомостова.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Трамвай №6:
Трамвай №9:
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у семи громадах Дніпропетровщини зафіксовано значне перевищення епідпорогу.
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