У Дніпрі два дні поспіль трамваї №6 та №9 будуть закінчувати роботу раніше

Важлива інформація!

21 та 22 лютого у Дніпрі трамваї №6 та №9 будуть закінчувати свою роботу раніше.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії на площі Старомостова.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Трамвай №6:

від площі Старомостова о 20:39;

від Інституту мін. ресурсів о 21:01.

Трамвай №9:

від площі Старомостова о 20:03;

від М’ясокомбінату о 20:43.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у семи громадах Дніпропетровщини зафіксовано значне перевищення епідпорогу.

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