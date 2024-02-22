В сети показали редкие фото исчезнувшего поселка на территории Днепра

Фотографии показал днепровский блогер Артем Костюк на Facebook
В начале 60-х годов на месте современного ж/м Солнечный был поселок Сахалин.
Какие потрясающие фотографии только что прислал мне Василий Галушка. Василий изучает историю своего района Солнечный, коллекционирует фотографии, рассказывает много интересного о массиве в группах района. Мы с ним иногда тоже общаемся и на этот раз он показал две фотографии поселка Сахалин начала 60-х годов из архива Лидии Ивановны (замечено именно так), — пишет блогер.
Днепровский Сахалин находился у реки на месте современного Солнечного. Почему у поселения именно такое имя никто точно не знает. Предполагают, что здесь либо селились выходцы из Сахалина, либо название придумали иронически из-за удаленности от центров цивилизации.
Как отмечает Артем Костюк, еще до появления массива, кроме частного сектора, буквально на берегу реки были построены две зеркальные 3-4-этажные сталинки. Современный адрес этих домов: Солнечная Набережная, 62 (Малиновского) и Балаклеевская, 2 (Мурманская). На фотографиях видна именно левая сталинка — Балаклеевская, 2.
Точное место съемки можно увидеть на спутниковом снимке 1965: https://oldmaps.dp.ua/?leftmap=41065#17/48.47852/35.07825
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