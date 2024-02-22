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У мережі показали рідкісні фото зниклого селища на території Дніпра

Сьогодні 12:21
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Блогер із Дніпра показав рідкісні фото зниклого селища.

Новости Днепра про У мережі показали рідкісні фото зниклого селища на території Дніпра

Світлини показав дніпровський блогер Артем Костюк на Facebook

На початку 60-х років на місці сучасного ж/м Сонячний було селище Сахалін. 

Які приголомшливі світлини щойно прислав мені Василий Галушка. Василь вивчає історію свого району Сонячний, колекціонує світлини, розповідає багато цікавого про масив у групах району. Ми з ним іноді також комунікуємо і цього разу він показав дві фотографії селища Сахалін початку 60-х років з архіву Лідії Іванівни (помічено саме так), – пише блогер.
 
Дніпровський Сахалін знаходився біля річки місці сучасного Сонячного. Чому поселення має саме таке ім’я ніхто достеменно не знає. Припускають, що тут або селилися вихідці з Сахаліну або назву вигадали іронічно через віддаленість від центрів цивілізації. 
 

Новости Днепра про У мережі показали рідкісні фото зниклого селища на території Дніпра

Як зауважує Артем Костюк, ще до появи масиву, окрім приватного сектору, буквально на березі річки були побудовані дві дзеркальні 3-4-поверхові сталінки. Сучасна адреса цих будинків: Сонячна Набережна, 62 (Малиновського) та Балакліївська, 2 (Мурманська). На світлинах видно саме ліву сталінку – Балакліївська, 2.
 
Точне місце зйомки можна побачити на супутниковому знімку 1965 року: https://oldmaps.dp.ua/?leftmap=41065#17/48.47852/35.07825
 
І сучасний вигляд на картах гугл-мапс:
 

Новости Днепра про У мережі показали рідкісні фото зниклого селища на території Дніпра

 

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