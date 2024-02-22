У мережі показали рідкісні фото зниклого селища на території Дніпра

Блогер із Дніпра показав рідкісні фото зниклого селища.

Світлини показав дніпровський блогер Артем Костюк на Facebook

На початку 60-х років на місці сучасного ж/м Сонячний було селище Сахалін.

Які приголомшливі світлини щойно прислав мені Василий Галушка. Василь вивчає історію свого району Сонячний, колекціонує світлини, розповідає багато цікавого про масив у групах району. Ми з ним іноді також комунікуємо і цього разу він показав дві фотографії селища Сахалін початку 60-х років з архіву Лідії Іванівни (помічено саме так), – пише блогер.

Дніпровський Сахалін знаходився біля річки місці сучасного Сонячного. Чому поселення має саме таке ім’я ніхто достеменно не знає. Припускають, що тут або селилися вихідці з Сахаліну або назву вигадали іронічно через віддаленість від центрів цивілізації.