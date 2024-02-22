У мережі показали рідкісні фото зниклого селища на території Дніпра
У мережі показали рідкісні фото зниклого селища на території Дніпра
Сьогодні 12:21
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Блогер із Дніпра показав рідкісні фото зниклого селища.
Світлини показав дніпровський блогер Артем Костюк на Facebook
На початку 60-х років на місці сучасного ж/м Сонячний було селище Сахалін.
Які приголомшливі світлини щойно прислав мені Василий Галушка. Василь вивчає історію свого району Сонячний, колекціонує світлини, розповідає багато цікавого про масив у групах району. Ми з ним іноді також комунікуємо і цього разу він показав дві фотографії селища Сахалін початку 60-х років з архіву Лідії Іванівни (помічено саме так), – пише блогер.
Дніпровський Сахалін знаходився біля річки місці сучасного Сонячного. Чому поселення має саме таке ім’я ніхто достеменно не знає. Припускають, що тут або селилися вихідці з Сахаліну або назву вигадали іронічно через віддаленість від центрів цивілізації.
Як зауважує Артем Костюк, ще до появи масиву, окрім приватного сектору, буквально на березі річки були побудовані дві дзеркальні 3-4-поверхові сталінки. Сучасна адреса цих будинків: Сонячна Набережна, 62 (Малиновського) та Балакліївська, 2 (Мурманська). На світлинах видно саме ліву сталінку – Балакліївська, 2.
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