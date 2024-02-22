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Адресов стало больше: где сегодня в Днепре снова будут планово выключать свет

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про Адресов стало больше: где сегодня в Днепре снова будут планово выключать свет

Сегодня, 22 февраля, в Днепре снова будут выключать свет по некоторым адресам.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. 152-й дивизии: 160-Д;
  • ул. Аэродром: 14-Б, 147, 211, 227, 271, 303;
  • ул. Аэропорт: 145, 160-Б, 160-Г, 187, 209, 210-А, 210-Г, 223-А, 250, 263;
  • ул. Строителей: 10-Н, 17;
  • ул. Мукаша Салакунова: 16-К;
  • ж/м Тополь-1: 1;
  • пер. Джинчарадзе: 1;
  • Запорожское шоссе: 30-Л, 40, 42, 48, 56, 60, 68.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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