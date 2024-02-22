Адресов стало больше: где сегодня в Днепре снова будут планово выключать свет

Сегодня, 22 февраля, в Днепре снова будут выключать свет по некоторым адресам.
Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, сегодня с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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