Ушли из учебного заведения: на Днепропетровщине полиция разыскивает двух подростков

Нужна ваша помощь!

В Днепропетровской области правоохранители разыскивают двух несовершеннолетних детей: 13-летнего Павла Степанченко и 14-летнего Александра Яценко.

Известно, что 22 февраля около 10:00 ребята ушли из учебного заведения в с. Ивановка и в настоящее время их местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Если вы видели подростков или вам известно, где они могут быть, сообщите об этом по номерам: (093) 63 57 745, 102.

Важна любая информация!

Обновлено: полицейские разыскали детей, с ними все хорошо!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре полиция разыскивает 33-летнего мужчину: его подозревают в преступлении.

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