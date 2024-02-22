Ушли из учебного заведения: на Днепропетровщине полиция разыскивает двух подростков

В Днепропетровской области правоохранители разыскивают двух несовершеннолетних детей: 13-летнего Павла Степанченко и 14-летнего Александра Яценко.
Известно, что 22 февраля около 10:00 ребята ушли из учебного заведения в с. Ивановка и в настоящее время их местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Если вы видели подростков или вам известно, где они могут быть, сообщите об этом по номерам: (093) 63 57 745, 102.
Важна любая информация!
Обновлено: полицейские разыскали детей, с ними все хорошо!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре полиция разыскивает 33-летнего мужчину: его подозревают в преступлении.
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