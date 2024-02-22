“Ромео та Юлія”, концерти та ранкова гімнастика: що показували на телебаченні Дніпра 40 років тому

У мережі показали телепрограму 1984 року.

Зараз, в епоху гаджетів, інтернету та соцмереж, телебачення відійшло на другий план. Більшість дніпрян дізнаються новини з Telegram-каналів, дивляться фільми та серіали в інтернеті. Але раніше ТБ було набагато популярнішим, навіть можна сказати, що кілька десятків років тому воно було єдиним “вікном” у світ.

У мережі показали програму телеканалів від 22 лютого 1984 року. Її опублікував дніпрянин Дмитро Москаленко у Фейсбук.

Як можна побачити, у тодішньому Дніпропетровську було всього кілька телеканалів. Вони переважно показували новини, художні фільми, концерти, також були програми для дітей (“Добраніч, діти”), спортивні програми (“Кубок СРСР з футболу”), ранкова гімнастика тощо.

Цікаво, що на деяких каналах писали, о котрій буде транслюватися реклама.

Ознайомитися з телепрограмою можна на фото:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі показали рідкісні фото зниклого селища на території Дніпра.

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